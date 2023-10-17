Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de tarla günü etkinliği düzenlendi

        Aydın'ın Söke ilçesinde, yerli pamuk çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle "tarla günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de tarla günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde, yerli pamuk çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle "tarla günü" etkinliği düzenlendi.

        Söke Ovası'ndaki Sarıkemer Mevkisi'ndeki etkinlikte, enstitüde ıslah ve tescil ettirilen verimli ve kaliteli lif özelliğine sahip "Volkan", "BRN 74", "Selçuk Bey" ve "Selim" pamuk çeşitleri tanıtıldı.

        Vali Yakup Canbolat, pamuğun ülke ekonomisine sağladığı istihdam, yarattığı katma değer nedeniyle önemli ve stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

        Dünyada pamuk gereksiniminin giderek arttığına işaret eden Canbolat, "Aydın ülkemizde pamuk üretiminde 3. sırada yer almaktadır. Yerli ve milli pamuk üretimi kapsamında pamuk çeşitleri destinasyon alanları Söke ve Nazilli ilçelerimizde kurulmuş ve takipleri devam etmektedir. Valilik olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde bu kadar önemli olan pamuğun üretiminden, pazarlanmasına kadar her safhasında üreticimiz ve ticaret erbabımızın yanında olacağız." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da 2022 yılında organik tarım yapılmayan alanlarda "İyi Pamuk Sektöre İyi Gelecek" projesinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Altıntaş, projenin, Söke ve Koçarlı ilçelerinde 16 üreticiyle yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda devam ettiğini ifade etti.

        Yapılan konuşmaların ardından protokol, pamuk çeşitlerini inceleyerek bilgi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın'daki terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı
        Aydın'daki terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Efeler'de Kanber üzgün
        Efeler'de Kanber üzgün