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        Aydın'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 22:35 Güncelleme: 20.10.2023 - 22:52
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        Aydın'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

        ​​​​​​​Filistin, Türkiye bayrakları ve pankartlarla Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na yürüyen çok sayıda vatandaş, Gazze'ye destek sloganları attı.

        Meydanda kurulan platformdaki dev ekrandan İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yer aldığı video izletildi. Bu esnada bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

        Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Güven Subaşı, burada yaptığı konuşmada, "Tüm dünya bilmelidir, Kudüs Müslümanların anneleri gibidir. Müslümanlar ona yapılanı hiçbir zaman unutmaz, yapılanların hesabının sorulacağı zamanı sabırsızlıkla bekler. Unutmayınız ki bu bir savaş değil, soykırımdır. Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesinin adıdır." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından dualar edildi.

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