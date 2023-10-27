Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki yabancı uyruklu 33 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.