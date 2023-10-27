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        Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:49 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:49
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        Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
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        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki yabancı uyruklu 33 kişi kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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