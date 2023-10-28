Germencik'te Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında koşu yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında halk koşusu düzenlendi.

Germencik Belediyesi tarafından İlçe Stadyumu'nda 9 kategoride düzenlenen 100. Yıl Koşusu'na farklı yaş gruplarından 276 kişi katıldı.

Koşuyu Germencik Belediye Başkan Vekili Serdar Çapakçıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Parlakyalçın, CHP Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Belediye Başkan Vekili Çapakçıoğlu, koşunun tamamlanmasının ardından dereceye giren çocuk ve yetişkinlere madalya ve ödüllerini takdim etti.