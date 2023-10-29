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        Germencik'te Cumhuriyetin 100. yılı kutlanıyor

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:26
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        Germencik'te Cumhuriyetin 100. yılı kutlanıyor
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında törenler düzenlendi.

        Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, makamında tebrikleri kabul etti.

        Germencik Gençlik ve Spor Müdürlüğü Stadında düzenlenen törende konuşan Gülenç, Cumhuriyetin 100. yılının geniş katılımlı törenle kutlanmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile 100. Yıl koreografisi yapıldı.

        Törene Belediye Başkanı Fuat Öndeş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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