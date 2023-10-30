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        Didim açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:50
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        Didim açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
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        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bottaki yabancı uyruklu 14 kişi kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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