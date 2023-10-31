Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 31.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:42
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muğla-Aydın kara yolunda seyreden Sami T. (60) idaresindeki 09 LG 231 plakalı kamyonet, Yağcılar Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Fatma T. (49) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.