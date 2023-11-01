Aydın'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.
Sultanhisar ilçesinde 11 Şubat 2023'te Mehmet Sadık Coşkun'un (56) silahla öldürülmesine ilişkin, Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık M.H.D. (46) getirildi. Sanık ve maktul yakınları da salonda hazır bulundu.
Bu sırada maktul ile sanık yakınları arasında çıkan tartışma arbedeye döndü. Arbedede maktul yakınları sanık M.H.D'yi darbetti.
Salondaki jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılıp taraflar salondan çıkarıldı.
Taraflar arasında adliye koridorunda süren kavgaya karışan 9 kişi polislerce gözaltına alındı.
Olayda yaralanan M.H.D'ye ise sağlık ekiplerince adliyede müdahale edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.