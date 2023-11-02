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        Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:36
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        Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Batuhan Eroğlu'nun (21) kullandığı 45 ABB 940 plakalı motosiklet, Cincin Mahallesi'nde yol kenarındaki direğe çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Eroğlu, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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