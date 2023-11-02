Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 02.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:36
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Batuhan Eroğlu'nun (21) kullandığı 45 ABB 940 plakalı motosiklet, Cincin Mahallesi'nde yol kenarındaki direğe çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Eroğlu, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.