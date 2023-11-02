Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'daki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adı dersliğe ve parka verilecek

        Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adının, okulundaki dersliğe ve Koçarlı ilçesindeki bir parka verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adı dersliğe ve parka verilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adının, okulundaki dersliğe ve Koçarlı ilçesindeki bir parka verileceği bildirildi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) yapılan açıklamada, İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Zeren Ertaş ile geçen hafta rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencisi Asiye Koçak'ın isimlerinin İktisat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümündeki dersliklere verileceği belirtildi.

        Açıklamada, "İsimleri üniversitemiz dersliklerinde yaşayacak olan öğrencilerimize yüce Allah'tan rahmet, aileleri, arkadaşları ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Koçarlı Belediyesinden yapılan açıklamada da Zeren Ertaş'ın adının ilçedeki 100. Yıl Parkı'na verileceği bilgisi paylaşıldı.

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, asansör firmasının yetkilisi tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
        Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
        Aydın'da yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalan...
        Aydın'da yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalan...
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi uluslararası araştırma üniversitesi olmay...
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi uluslararası araştırma üniversitesi olmay...
        Aydın'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Nazillispor'un gözü Erokspor'da
        Nazillispor'un gözü Erokspor'da