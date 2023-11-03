Aydın-Denizli Otoyolu'nda ilk etap hizmete alındı Ege Bölgesi'nin iki önemli kenti Aydın ve Denizli arasında ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinin 80 kilometrelik ilk etabı tamamlandı.

Ege Bölgesi'nin iki önemli kenti Aydın ve Denizli arasında ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinin 80 kilometrelik ilk etabı tamamlandı.

Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ve Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden Denizli Kocabaş'a kadar uzanan 140 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-Denizli Kocabaş arasındaki bölümü trafiğe açıldı.

Sürücüler, 80 kilometrelik etapta Kuyucak, Buharkent, Sarayköy, Kumkısık, Pamukkale ve Kocabaş'tan otoyola giriş çıkış yapabilecek. "Erişime kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu. Otoyolda mecburi asgari hız 40 kilometre/saat, azami hız da 140 kilometre/saat olarak belirlendi.

Aydın Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-Aydın arasındaki etabının da tamamlanmasıyla iki kent arasında yaklaşık 2 saati bulan ulaşım süresinin yaklaşık 1 saat 10 dakikaya inmesi bekleniyor.

140 kilometre ana yol ve 23 kilometre de bağlantı yolundan oluşan otoyolda, 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak.

Çalışmaların devam ettiği Kuyucak-Aydın etabının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

- Sürücüler kullanmaya başladı

Sürücüler, trafiğe açılan Kuyucak-Denizli etabında otoyolu kullanmaya başladı.

Denizli'den gelen Evren Kaya, yolu kullanıp kullanmamak arasında tereddütte kaldıklarını belirterek, "Ama yine de otoyola girdik. Güzel olmuş, ellerine sağlık herkesin." diye konuştu.

Mustafa Turhan"İlk kez kullandım. Denizli'den Aydın'a gidiyorum. Çok güzel olmuş. Umarım diğer kısımlar da açılır. Nazilli-Aydın trafiğine girmemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan Bircan da Denizli'den İzmir'e gittiğini aktararak, "Yola diyecek bir şey yok. Harika bir şey. Yapılan hizmet kötü olabilir mi? Çok memnunuz. Devamlı da kullanacağız." dedi.