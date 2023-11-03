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        Aydın'da adliyede çıkan kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede çıkan ve tutuklu sanığın yaralandığı kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:48
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        Aydın'da adliyede çıkan kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede çıkan ve tutuklu sanığın yaralandığı kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı.

        Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Kasım'daki duruşmada taraflar arasında çıkan kavgaya karıştıktan sonra kaçtığı iddia edilen M.C, ekiplerce yakalandı.

        Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        M.C ile birlikte olaya ilişkin tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

        Öte yandan olaya karıştığı belirlenen F.C. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

        - Olay

        Sultanhisar ilçesinde 11 Şubat 2023'te Mehmet Sadık Coşkun'un (56) silahla öldürülmesine ilişkin Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık M.H.D. (46), taraflar arasında çıkan arbedede darbedilerek yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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