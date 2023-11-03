Aydın'da adliyede çıkan kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede çıkan ve tutuklu sanığın yaralandığı kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede çıkan ve tutuklu sanığın yaralandığı kavgaya ilişkin bir kişi daha tutuklandı.

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Kasım'daki duruşmada taraflar arasında çıkan kavgaya karıştıktan sonra kaçtığı iddia edilen M.C, ekiplerce yakalandı.

Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

M.C ile birlikte olaya ilişkin tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Öte yandan olaya karıştığı belirlenen F.C. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

- Olay

Sultanhisar ilçesinde 11 Şubat 2023'te Mehmet Sadık Coşkun'un (56) silahla öldürülmesine ilişkin Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık M.H.D. (46), taraflar arasında çıkan arbedede darbedilerek yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.