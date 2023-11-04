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        Aydın'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:00
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        Aydın'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Kuyucak'tan Sarıcaova Mahallesi'ne giden 09 UH 110 plakalı otomobilin sürücüsü S.E.Y, mola vermek amacıyla yol kenarında durdu.

        Bu sırada el freninin çekilmemesi nedeniyle otomobil, hareket ederek yoldan çıktı ve yaklaşık 20 metrelik uçurumdan devrildi.

        Yolun alt bölümüne düşen otomobildeki S.A. ve C.A. ile çocuklar S.E, H.E.E. ve M.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Otomobildekilerin Muğla'nın Bodrum ilçesinden Kuyucak'ın Sarıcaova Mahallesi'ne taziye ziyaretine gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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