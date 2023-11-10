Aydın'da öğrenciler Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla yürüdü Aydın'ın Efeler ilçesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla lise öğrencileri yürüyüş düzenlerken, Nazilli ilçesinde Atatürk'ün bal mumu heykeli açıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla lise öğrencileri yürüyüş düzenlerken, Nazilli ilçesinde Atatürk'ün bal mumu heykeli açıldı.

Efeler ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen öğrenciler, Efeler Anadolu Lisesine kadar yürüdü.

Yürüyüşte öğrenci ve öğretmenler Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları taşıdı.

- Nazilli'de Atatürk'ün bal mumu heykeli sergilendi

Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk'ün balmumundan heykeli de ilçede sergilendi.

Heykel sanatçısı Adil Çelik tarafından yapılan ve Belediye Meydanı'nda 17 Türk devleti bayrakları arasında sergilenen heykel, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 12 gün gibi kısa bir sürede heykelin tamamlanıp, ilçeye kazandırıldığını belirterek, vatandaşları fotoğraf çektirmeleri için davet etti.