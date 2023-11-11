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        Aydın'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu

        Aydın'ın Germencik, İncirliova ve Yenipazar ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:58
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        Aydın'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
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        Aydın'ın Germencik, İncirliova ve Yenipazar ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Orman İşletme Şefi Hatice Urfalıoğlu ile öğrenciler, fidanları toprakla buluşturup, can suyunu verdi.

        -İncirliova

        İncirliova'nın İstiklal Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Protokol üyeleri, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

        - Yenipazar

        Yenipazar ilçesinde de Yenipazar Merkez Ortaokulu bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş ile protokol üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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