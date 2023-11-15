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        Aydın'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:21
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        Aydın'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Aydın'dan Çine yönüne giden Fevzi Ünal yönetimindeki 09 K 00581 plakalı hafif ticari araç, Altınova Mahallesi'nde aynı istikamete ilerleyen Metin Özdemir idaresindeki 09 C 2540 plakalı traktöre çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen traktöre, Armağan Madran yönetimindeki 48 P 8482 kamyonet ile Reşat Başak yönetimindeki 48 U 6000 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktörü sürücüsü Özdemir, hafif ticari araç sürücüsü Ünal ve yolcu konumundaki henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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