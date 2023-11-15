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        Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet ve pikabın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:24
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        Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet ve pikabın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 09 VF 717 plakalı pikap, Mezeköy Mahallesi'nde aynı istikamette ilerleyen M.A. yönetimindeki 45 DF 266 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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