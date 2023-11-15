Aydın'da eğlence mekanlarına zorla el koymaya çalıştığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde yağma ve tehdit yöntemiyle eğlence mekanlarına zorla el koymaya çalıştığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarına zorla el koyma ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ikametlerinde arama yapan ekipler, uzun namlulu otomatik silah, 4 tabanca, 30 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. M.S.G, M.C.C, B.E, D.A. ile M.K'yı gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.