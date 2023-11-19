Cumhuriyet'le yaşıt Aydınlı Fatma Çiftçi'ye doğum günü sürprizi
Aydın'da 100 yaşına giren Fatma Çiftçi'nin doğum günü, sürpriz etkinlikle kutlandı.
Aydın'da 100 yaşına giren Fatma Çiftçi'nin doğum günü, sürpriz etkinlikle kutlandı.
Koçarlı ilçesine bağlı Haydarlı Mahallesi'nde yaşayan ve torununun torununu 3 kez gören 1923 doğumlu Fatma Çiftçi'nin doğum günü için evinin bahçesinde, çocukları ve torunları tarafından etkinlik düzenlendi.
Bir aylık torununun torunu Mila bebeği kucağına alan Çiftçi, kendisine özel hazırlanan pastayı kesti.
Çok mutlu olduğu gözlenen Çiftçi, "Devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı. Lokma ve tavuklu pilav dağıtılan etkinlikte, mevlit de okutuldu.
Kutlamaya katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çiftçi'ye günün anısına, yörede "yağlık" olarak adlandırılan poşu hediye etti.
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