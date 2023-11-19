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        Cumhuriyet'le yaşıt Aydınlı Fatma Çiftçi'ye doğum günü sürprizi

        Aydın'da 100 yaşına giren Fatma Çiftçi'nin doğum günü, sürpriz etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:40
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        Cumhuriyet'le yaşıt Aydınlı Fatma Çiftçi'ye doğum günü sürprizi
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        Aydın'da 100 yaşına giren Fatma Çiftçi'nin doğum günü, sürpriz etkinlikle kutlandı.

        Koçarlı ilçesine bağlı Haydarlı Mahallesi'nde yaşayan ve torununun torununu 3 kez gören 1923 doğumlu Fatma Çiftçi'nin doğum günü için evinin bahçesinde, çocukları ve torunları tarafından etkinlik düzenlendi.

        Bir aylık torununun torunu Mila bebeği kucağına alan Çiftçi, kendisine özel hazırlanan pastayı kesti.

        Çok mutlu olduğu gözlenen Çiftçi, "Devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı. Lokma ve tavuklu pilav dağıtılan etkinlikte, mevlit de okutuldu.

        Kutlamaya katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çiftçi'ye günün anısına, yörede "yağlık" olarak adlandırılan poşu hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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