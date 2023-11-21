Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Etleç, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde görev esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren gazeteci Kemal Etleç'in cenazesi toprağa verildi.

Etleç için Didim Merkez Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, eski Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcileri ile çok sayıda meslektaşı katıldı.

Etleç'in cenazesi, Yalıköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Rehber gazetesinin sahibi Kemal Etleç (50), AK Parti İlçe Teşkilatı binasındaki bir toplantı sırasında kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.