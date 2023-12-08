Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 09 FC 064 plakalı otomobil, Ovacık Yaylası'nda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

        Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Donald Trump'tan tepki: Bu bir cadı avı
        Donald Trump'tan tepki: Bu bir cadı avı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Çine Belediye Başkanı Dinçer, hayatını kaybetti
        Çine Belediye Başkanı Dinçer, hayatını kaybetti
        Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti
        Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti
        Nazilli Belediyespor'da Ekrem'e af
        Nazilli Belediyespor'da Ekrem'e af
        Aydın filede PTT deplasmanında
        Aydın filede PTT deplasmanında
        11 kişinin yaralandığı sopalı bıçaklı aile kavgasında tutuklu sayısı 17'ye...
        11 kişinin yaralandığı sopalı bıçaklı aile kavgasında tutuklu sayısı 17'ye...
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı