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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:23 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:47
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te dur ihtarına uymayan otomobili kovalamacayla durdurdu.

        Aramada 509 gram skunk ile 557 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Ş. (32) işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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