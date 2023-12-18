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        Germencik'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:00
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        Germencik'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Aydoğdu Sokak'ta B.A, S.Ç. ve M.T. ile H.E. ve E.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda B.A. tabancayla H.E'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.E, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        B.A, S.Ç. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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