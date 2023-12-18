Germencik'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Aydoğdu Sokak'ta B.A, S.Ç. ve M.T. ile H.E. ve E.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.A. tabancayla H.E'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.E, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

B.A, S.Ç. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.