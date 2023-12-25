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        Aydın'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 20:30 Güncelleme: 25.12.2023 - 20:38
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        Aydın'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Ömerbeyli Mahallesi'ndeki kıraathanede 23 Aralık'ta Serhat Yeroğlu'nu (46) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürerek kaçtığı öne sürülen G.G. (66) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        G.G. ile Serhat Yeroğlu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 23 Aralık'ta tartışma çıktığı, büyüyen tartışmada G.G'nin pompalı tüfekle ateş ederek Yeroğlu'nu ağır yaraladığı iddia edilmişti.

        Yeroğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

        Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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