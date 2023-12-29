Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, R.Ü'nün (42) kullandığı 43 ST 204 plakalı çekici, Aydın-İzmir kara yolunda, aynı istikamette seyreden M.D (54) yönetimindeki 09 AKZ 497 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ve kamyondaki F.Z (52) ile Y.Z (74), ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durdu
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var

        Benzer Haberler

        Aydın'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Aydın'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Aydın'da polis ekipleri yeni yıl öncesi denetimlerini artırdı
        Aydın'da polis ekipleri yeni yıl öncesi denetimlerini artırdı
        Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu hizmete açıldı
        Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu hizmete açıldı
        Aydın'da hastanede doktora saldırdığı öne sürülen hasta yakını tutuklandı
        Aydın'da hastanede doktora saldırdığı öne sürülen hasta yakını tutuklandı
        Germencik'te şehitler için lokma hayrı yapıldı
        Germencik'te şehitler için lokma hayrı yapıldı
        Nazilli'de çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı