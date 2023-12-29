Aydın'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.Ü'nün (42) kullandığı 43 ST 204 plakalı çekici, Aydın-İzmir kara yolunda, aynı istikamette seyreden M.D (54) yönetimindeki 09 AKZ 497 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ve kamyondaki F.Z (52) ile Y.Z (74), ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

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