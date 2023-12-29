Aydın'da gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Söke ilçesinde bir gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak'taki Karakaşlar İş Merkezi'ndeki bir tatlı imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından söndürülen imalathanede hasar oluştu.
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