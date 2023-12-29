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        Aydın'da gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:28
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        Aydın'da gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bir gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak'taki Karakaşlar İş Merkezi'ndeki bir tatlı imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye tarafından söndürülen imalathanede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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