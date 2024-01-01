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        Aydın'da iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:34
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        Aydın'da iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki kahvehane bahçesinde çıkan kavgada Y.A. (58), O.K'yi (72) bıçakla yaraladı.

        Kavgayı ayırmak isteyen V.Ç. (70) de bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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