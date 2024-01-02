Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Efe B. (20) yönetimindeki 09 TH 775 plakalı otomobil, Söke-Ortaklar istikametinde seyir halindeyken, yola çıkan kediye çarpmamak için şerit değiştirdi.

Bu sırada kontrolünü kaybeden otomobilin sürücüsü refüje çarptı. Araçta yolcu konumunda bulunan Kıvanç S. yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kıvanç S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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