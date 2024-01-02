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        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 01:48 Güncelleme: 02.01.2024 - 01:52
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        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Turgut Efe B. (20) yönetimindeki 09 TH 775 plakalı otomobil, Söke-Ortaklar istikametinde seyir halindeyken, yola çıkan kediye çarpmamak için şerit değiştirdi.

        Bu sırada kontrolünü kaybeden otomobilin sürücüsü refüje çarptı. Araçta yolcu konumunda bulunan Kıvanç S. yaralandı.

        Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kıvanç S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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