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        Aydın'da ambulans teslim töreni yapıldı

        Sağlık Bakanlığınca Aydın'a gönderilen 4 ambulans için teslim töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:53
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        Aydın'da ambulans teslim töreni yapıldı
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        Sağlık Bakanlığınca Aydın'a gönderilen 4 ambulans için teslim töreni yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törende İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından dua edildi.

        Duanın ardından Nazilli, İncirliova, Çine ve Kuyucak ilçelerinde kullanılacak araçların anahtarları sağlık çalışanlarına verildi.

        Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yakup Canbolat, "Aydın'ımızın sağlık filosuna tam donanımlı 4 ambulansımız katıldı. Aydın'ımıza da hayırlı olsun. Tam donanımlı ambulans filomuzu böylece tazelemiş yenilemiş ve gençleştirmiş olduk." dedi.

        Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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