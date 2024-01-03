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        Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 23:01
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        Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Tepecik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında, F.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Yangın esnasında evde olduğu öğrenilen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan F.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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