Aydın'da dere yatağında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde dere yatağına kurdukları düzenekle kaçak altın aradıkları suçlamasıyla yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcapınar Mahallesi'nde devriye sırasında Karaçağıl mevkisindeki derede şüpheli bir durum fark etmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dere yatağı içerisine kurulan düzeneklerle izinsiz altın madeni aradıkları suçlamasıyla Ö.Ç, M.Ç, H.G, H.S, M.F. ve H.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.