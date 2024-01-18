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        Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Aydın'da, FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen 10 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:20
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        Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Aydın'da, FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen 10 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan yargılandıkları davalarda haklarında verilmiş hapis cezaları kesinleşmesine karşın teslim olmayan hükümlüleri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu, 9 yıl 4 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezalarına çarptırılan ve aralarında gazeteci A.A, avukat A.B ile eski dershane müdürü S.H'nin de bulunduğu 10 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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