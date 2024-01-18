Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Aydın (53) yönetimindeki 09 VK 791 plakalı motosiklet, İncirliova-Koçarlı kara yolunda, önünde seyreden B.O yönetimindeki 09 HG 843 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mehmet Aydın, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

B.O. gözaltına alındı.

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