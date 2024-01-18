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        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:30
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        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Aydın (53) yönetimindeki 09 VK 791 plakalı motosiklet, İncirliova-Koçarlı kara yolunda, önünde seyreden B.O yönetimindeki 09 HG 843 plakalı kamyonete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mehmet Aydın, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        B.O. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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