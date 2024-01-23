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        Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yakup Canbolat'ın başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:41
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        Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yakup Canbolat'ın başkanlığında yapıldı.

        Efeler Kaymakamlığındaki toplantıda, 2023 yılı yatırımları değerlendirildi.

        Vali Canbolat, Aydın'da 2023 yılında uygulanan 425 projenin 90'ının tamamlandığını söyledi. Kalan projelerden 236'sının devam ettiğini hatırlatan Canbolat, 10'unun ihale aşamasında, 68'ine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını vurguladı.

        Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bülent Kent, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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