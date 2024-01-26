Aydın'da tırda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.E. idaresindeki tırda uyuşturucu taşındığını bilgisine ulaştı.

Tırı takip edip Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Muğla yolunda durduran ekipler, aramada 12 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan sürücü F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, ekiplerin operasyon anı kameralarca kaydedildi.

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