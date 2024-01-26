Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da tırda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Aydın'da tırda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:20 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da tırda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da tırda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.E. idaresindeki tırda uyuşturucu taşındığını bilgisine ulaştı.

        Tırı takip edip Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Muğla yolunda durduran ekipler, aramada 12 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan sürücü F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, ekiplerin operasyon anı kameralarca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor'un konuğu Ankara Demirspor
        Nazilli Belediyespor'un konuğu Ankara Demirspor
        Aydın'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Aydın'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Aydın'da hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Efeler 09'da orta sahaya takviye
        Efeler 09'da orta sahaya takviye
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, Söke'yi ziyaret etti
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, Söke'yi ziyaret etti