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        Aydın'da haklarında yakalama kararı bulunan 113 kişi yakalandı

        Aydın'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 113 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:39
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        Aydın'da haklarında yakalama kararı bulunan 113 kişi yakalandı
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        Aydın'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 113 kişi yakalandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent genelinde denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Aydın-Denizli, Aydın-Muğla, Söke-Didim ve Aydın-Germencik kara yollarında denetimlerini artırdı.

        Son 24 saatte yapılan denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 113 kişi yakalandı.

        Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 82 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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