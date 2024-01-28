Aydın'da haklarında yakalama kararı bulunan 113 kişi yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 113 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent genelinde denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Aydın-Denizli, Aydın-Muğla, Söke-Didim ve Aydın-Germencik kara yollarında denetimlerini artırdı.

Son 24 saatte yapılan denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 113 kişi yakalandı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 82 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

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