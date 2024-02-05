Nazilli'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beydağ ilçesinden Nazilli yönüne giden M.Ç idaresindeki 09 LL 064 plakalı kamyonet, Bekirler Mahallesi’nde, karşı istikametten gelen K.Ç’nin kullandığı 09 LU 108 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan K.Ç, ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan K.Ç'nin beyin kanaması geçirdiği ve ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
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