Nazilli'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan K.Ç'nin beyin kanaması geçirdiği ve ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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