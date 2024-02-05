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        Nazilli'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 22:14 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:14
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        Nazilli'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Beydağ ilçesinden Nazilli yönüne giden M.Ç idaresindeki 09 LL 064 plakalı kamyonet, Bekirler Mahallesi’nde, karşı istikametten gelen K.Ç’nin kullandığı 09 LU 108 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan K.Ç, ağır yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan K.Ç'nin beyin kanaması geçirdiği ve ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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