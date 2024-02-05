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        GÜNCELLEME - Aydın'da eski kız arkadaşının nişanlısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşının nişanlısını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:12
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        GÜNCELLEME - Aydın'da eski kız arkadaşının nişanlısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşının nişanlısını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, eski kız arkadaşı F.D. ile nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabancayla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şavk'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şavk'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Olay yerinden uzaklaşan T.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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