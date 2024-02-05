GÜNCELLEME - Aydın'da eski kız arkadaşının nişanlısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşının nişanlısını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşının nişanlısını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, eski kız arkadaşı F.D. ile nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şavk'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şavk'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Olay yerinden uzaklaşan T.Ş, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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