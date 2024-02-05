GÜNCELLEME - Aydın'da eski kız arkadaşının nişanlısını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, eski kız arkadaşı F.D. ile nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabancayla ateş açtı.

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