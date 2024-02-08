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        Aydın'da dereye düşen alkollü kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde dereye düşen alkollü kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:14 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:33
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        Aydın'da dereye düşen alkollü kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde dereye düşen alkollü kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Acarlar Mahallesi'nde alkollü olduğu tespit edilen M.Y. dengesini kaybederek dereye düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.Y'yi düştüğü yerden çıkardı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.Y. sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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