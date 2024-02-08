Aydın'da dereye düşen alkollü kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde dereye düşen alkollü kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde dereye düşen alkollü kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Acarlar Mahallesi'nde alkollü olduğu tespit edilen M.Y. dengesini kaybederek dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.Y'yi düştüğü yerden çıkardı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.Y. sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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