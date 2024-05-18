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        Aydın'da kahvehanelerdeki okey ıstakalarına "Kadına el kalkamaz" çıkartması

        Aydın'da kahvehanelerdeki vatandaşlara aile içi şiddete yönelik bilgilendirme yapan polis ekipleri, okey ıstakalarına yapıştırdıkları "Kadına el kalkamaz" yazılı çıkartmalarla konuya dikkati çekmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:07
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        Aydın'da kahvehanelerdeki okey ıstakalarına "Kadına el kalkamaz" çıkartması
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        Aydın'da kahvehanelerdeki vatandaşlara aile içi şiddete yönelik bilgilendirme yapan polis ekipleri, okey ıstakalarına yapıştırdıkları "Kadına el kalkamaz" yazılı çıkartmalarla konuya dikkati çekmeye çalışıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Kahveciler Esnaf Odasının yürüttüğü proje çerçevesinde polis ekipleri, kentteki kahvehanelere giderek vatandaşlara aile içi şiddet konusunda eğitim veriyor.

        Ardından okey ıstakalarının arkasına "Kadına el kalkamaz" çıkartması yapıştıran ekipler, şiddete karşı mücadelede vatandaşlardan duyarlılık bekliyor.

        AA muhabirine açıklama yapan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Ceren Çelik, kadına şiddete yönelik farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, "Bu uygulamayı erkek vatandaşlarımızın yoğun olduğu kahvehanelerde başlattık. Istakaların arkasına 'Kadına el kalkamaz' etiketleri yapıştırarak vatandaşımızı bilinçlendirmeyi amaçladık. Bunu Aydın geneline yayacağız. Belki zamanla Türkiye genelinde de bu uygulama devam eder." dedi.

        Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Anbarlı da Emniyet Müdürlüğünün çok güzel bir uygulama başlattığını ifade ederek, "Biz zaten şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle kadına şiddete komple karşıyız. Bu konuda çorbada bizim de tuzumuz olursa ne mutlu bize. Artık okey oynayan herkes bu yazıyla karşılaşacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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