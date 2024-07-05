Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da yorgun merminin isabet ettiği Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında damadın da bulunduğu 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 22:25 Güncelleme: 05.07.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da yorgun merminin isabet ettiği Pera bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında damadın da bulunduğu 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden damat D.G, babası M.T.G. ile düğünde davetli S.B, Ö.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "delilleri karartma" suçlarından tutuklandı. Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polisin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde 1 Temmuz Pazartesi günü evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın başına yorgun mermi isabet etmişti.

        Ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olaydan sonra aynı mahallede düğünü olan damat D.G, amcası C.G, babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B, Ö.Ç. ve M.B. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Bay bay Almanya!
        Bay bay Almanya!
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Buzdolabının motoru patladı!
        Buzdolabının motoru patladı!
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Esir takası görüşmeleri haftaya devam edecek
        Esir takası görüşmeleri haftaya devam edecek
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Darp edilen akademisyen konuştu
        Darp edilen akademisyen konuştu
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        11 aylık Pera bebeğin düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle ölümünde 5 tutuk...
        11 aylık Pera bebeğin düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle ölümünde 5 tutuk...
        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü (2)
        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü (2)
        Aydın'da bir fabrikanın yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da bir fabrikanın yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında
        Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında
        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü
        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü
        Nazilli Belediyespor'da Baran Işık gitti
        Nazilli Belediyespor'da Baran Işık gitti