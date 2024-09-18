Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Germencik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 22:23 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Germencik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yeni Mahalle Reşit Paşa Sokak'ta B.V'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın sonucu ev, kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin bulunmadığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
        Nazillispor'un gözü Menemen'de
        Nazillispor'un gözü Menemen'de
        Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı
        Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı
        Merhum Başbakan Adnan Menderes, adına açılan müzede anıldı
        Merhum Başbakan Adnan Menderes, adına açılan müzede anıldı
        Melike'nin bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu
        Melike'nin bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu