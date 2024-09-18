Germencik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle Reşit Paşa Sokak'ta B.V'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu ev, kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.