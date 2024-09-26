Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Aydın'ın Buharkent ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Zafer Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan M.Ö. ile Turgay Taş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, Taş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Turgay Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından uzaklaşan M.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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