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        Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:10 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:10
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        Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

        Zafer Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan M.Ö. ile Turgay Taş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, Taş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Turgay Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından uzaklaşan M.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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