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        Aydın'da cip ve tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde cip ve tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:08
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        Aydın'da cip ve tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde cip ve tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        B.A'nın kullandığı FB BB 81 yabancı plakalı cip, Argavlı mevkisinde karşı yönde seyreden A.K. idaresindeki 09 SM 947 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile cipte bulunan A.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. ve A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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