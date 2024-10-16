Germencik'te minibüsün çarptığı yaya yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ş. (58) yönetimindeki 09 P 5039 plakalı minibüs Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.İ.E'ye (79) çarptı.
Yaralanan A.İ.E. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere Germencik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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