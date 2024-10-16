Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Germencik'te minibüsün çarptığı yaya yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Germencik'te minibüsün çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.Ş. (58) yönetimindeki 09 P 5039 plakalı minibüs Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.İ.E'ye (79) çarptı.

        Yaralanan A.İ.E. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere Germencik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?

        Benzer Haberler

        28 yıl hapisle aranan firari, polisin takibiyle yakalandı; o anlar kamerada
        28 yıl hapisle aranan firari, polisin takibiyle yakalandı; o anlar kamerada
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        İşçi minibüsüyle tanker çarpıştı: 12 yaralı
        İşçi minibüsüyle tanker çarpıştı: 12 yaralı
        Aydın'da tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
        Aydın'da tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
        Karacasu'da minibüsle çarpışan traktördeki 1 kişi yaralandı
        Karacasu'da minibüsle çarpışan traktördeki 1 kişi yaralandı
        Nazilli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı