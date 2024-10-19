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        Aydın'daki "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği yarın Çine'de gerçekleştirilecek

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yarın 81 ilde eş zamanlı yapılacak orman temizliği Aydın'da Çine'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:40
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        Aydın'daki "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği yarın Çine'de gerçekleştirilecek
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yarın 81 ilde eş zamanlı yapılacak orman temizliği Aydın'da Çine'de gerçekleştirilecek.

        Aydın Gençlik Merkezi üyesi Rabia Ersara, yaptığı açıklamada, orman yangınlarını önlemek ve geri dönüştürülemeyen atıkları toplayıp doğadan arındırmak için bir araya gelecekleri Çine Kavşit Mahallesindeki ormanlık alandaki etkinliğin saat 11.00'de başlayacağını söyledi.

        Ersara, tüm gönüllüleri etkinliğe davet etti.

        Gönüllü gençlerden Şevval Nur Çam da Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek ormanlar için el ele etkinliğe doğayı, çevreyi seven herkesi bir arkadaşıyla beklediklerini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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