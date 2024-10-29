Nazilli'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G, M.B ve Ö.Ö. olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, İsabeyli Mahallesinde bir evden 2 altın yüzük, 2 altın bileklik ve 2 altın küpenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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