Nazilli'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, İsabeyli Mahallesinde bir evden 2 altın yüzük, 2 altın bileklik ve 2 altın küpenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G, M.B ve Ö.Ö. olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Şüphelilerin bir apartmandaki evlere girmeye çalışmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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