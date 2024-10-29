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        Nazilli'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:00
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        Nazilli'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, İsabeyli Mahallesinde bir evden 2 altın yüzük, 2 altın bileklik ve 2 altın küpenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G, M.B ve Ö.Ö. olduğunu tespit etti.

        Operasyonla yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Şüphelilerin bir apartmandaki evlere girmeye çalışmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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