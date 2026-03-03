Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki karı koca yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde pikabın motosiklete çarpması sonucu yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı. H.D. idaresindeki 09 HD 347 plakalı pikap, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda, M.Y'nin kullandığı 09 AJU 957 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Y. ve motosikletteki hamile eşi E.Y. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pikap sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.