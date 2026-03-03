Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) yürüttüğü DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak öğrencileri belirleyecek sınava başvurular devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için başvurular sürüyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) yürüttüğü DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak öğrencileri belirleyecek sınava başvurular devam ediyor.

        T3 Vakfı Aydın İl Sorumlusu Mesut Altunkaynak, AA muhabirine, yıl içinde yapılacak sınav için başvuruların 6 Mart'a kadar süreceğini söyledi.

        DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 11 farklı mühendislik alanında eğitim verildiğini belirten Altunkaynak, "Gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda ilerleyen, teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Altunkaynak, 4, 5, 8 ve 9. sınıf ile lise hazırlıkta öğrenim gören öğrencilerin internet üzerinden sınava başvurabileceğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki karı koca yaralandı
        Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki karı koca yaralandı
        Aydın'ın sevilen köşe yazarı hayatını kaybetti
        Aydın'ın sevilen köşe yazarı hayatını kaybetti
        Kayalıktan düşen kadın ekiplerin çalışması ile kurtarıldı
        Kayalıktan düşen kadın ekiplerin çalışması ile kurtarıldı
        Aydın'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Aydın'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Bozdoğan'da Ramazan, Enderun suulu teravih ve Kur'an ziyafeti ile şenlendi
        Bozdoğan'da Ramazan, Enderun suulu teravih ve Kur'an ziyafeti ile şenlendi
        Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları sürüyor
        Kuşadası'nda yol yapım çalışmaları sürüyor