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        Yenipazar'da çiftçiler yağmur duasına çıktı

        Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Karacaören Mahallesi sakinleri kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:24
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        Yenipazar'da çiftçiler yağmur duasına çıktı
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        Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Karacaören Mahallesi sakinleri kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

        Mahallede yaşamlarını sürdüren ve geçimini tarımla sağlayan vatandaşlar, yağmur duası etmek için yüksek bir alanda toplandı.

        İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı'nın aralarında bulunduğu vatandaşlar, yağmur duası yaptı, namaz kıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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